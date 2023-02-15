Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 418'e yükselirken ülkemizde zor günler yaşanmaya devam ediyor. Meydana gelen facia sebebiyle televizyon kanallarında diziler yayınlanmıyor. Peki, Diziler ne zaman başlıyor? Bu hafta diziler var mı, yok mu? Diziler ne zaman yayınlanacak?

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ülkemizi vuran büyük yıkım sebebiyle televizyon kanallarında dizilerin ve programların yayın yapmaması üzerine vatandaşlar Diziler ne zaman başlıyor? Bu hafta diziler var mı? Diziler ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

BU HAFTA DİZİLER VAR MI, YOK MU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle televizyon kanallarında dizi ve program yayını yapılmıyor. Diziler 15 Şubat günü de yayınlanmayacak. Dizi ve programların ne zaman yayınlanmaya başlayacağı hakkında henüz belirli bir tarih bulunmuyor.