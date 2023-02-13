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Diziler ne zaman başlayacak? Dizilerin yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak?

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Diziler ne zaman başlayacak? Dizilerin yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak?

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Deprem sebebiyle TV kanallarında deprem özel programları yayınlanmaktadır. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Diziler hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Meydana gelen depremler sebebiyle TV kanallarında deprem özel programları yayınlanmaktadır. Yayın akışında dizileri göremeyen kullanıcılar, dizilerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Diziler hangi gün yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Televizyon Yayıncıları Derneği, ortak yardım gecesi düzenleyeceklerini duyurdu. Konuyla ilgili dernekten yapılan açıklamada "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık" denildi. Yapılan çağrıya STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7'den olumlu yanıt geldi. Kanalların katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizilerin ne zaman başlayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanalların bu haftaki yayın akışında deprem özel programları yer almaktadır.

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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