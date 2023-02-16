Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Kanalların yayın akışında dizileri göremeyen kullanıcılar yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Diziler bugün var mı? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Meydana gelen depremlerin ardından kanallarda deprem özel programı yayınlanmaktadır. Dizilerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Diziler bugün var mı? Detaylar haberimizde...

OHAL İLAN EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizilerin ne zaman başlayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanalların bu haftaki yayın akışında deprem özel programları yer almaktadır. Dizilerin önümüzdeki hafta yayınlanması beklenmektedir.