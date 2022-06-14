Dizi oyuncusu Z. S. kim? Beşiktaş'ta cinsel ilişki olayında ismi geçen dizi oyuncusu Zeynep S. kimdir? Zeynep S. oynadığı diziler!

Dizi oyuncusu Z. S. kim merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'ta gece vakti sokak ortasında arabanın üzerinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayda yer alan kadının dizi oyuncusu olduğu öğrenildi. Peki, Dizi oyuncusu Z. S. kim? Oyuncu Z.S. kim? Beşiktaş'ta cinsel ilişki olayında ismi geçen dizi oyuncusu Zeynep S. kimdir? Zeynep S. oynadığı diziler!

BEŞİKTAŞ'TA CİNSEL İLİŞKİ OLAYINDA ADI GEÇENLER KİM?

Beşiktaş'ta sokakta otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren ve kendilerini uyaran kişiye hakaret eden çift gözaltına alındı. Kadının oyuncu Zeynep S., erkeğin ise otel işletmecisi Ahmet E. K. olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta sokakta otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren ve kendilerini uyaran kişiye hakaret eden çift gözaltına alındı. Kadının oyuncu Zeynep S., erkeğin ise otel işletmecisi Ahmet E. K. olduğu öğrenildi. Ancak dizi oyuncusu olduğu ifade edilen Zeynep S.'nin hangi dizilerde yer aldığı henüz açıklanmadı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geçen cumartesi saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O sırada çift, kendisini uyaranlara tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda cadde ortasında ilişkiye girenlerin oyuncu Z.S. ile otel işletmecisi A.E. K. olduğu tespit edildi.

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