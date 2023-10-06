Dizel araca benzin doldurulması sonucu yarım milyon liralık zarar

Dizel araca benzin doldurdu... Yarım milyon liralık zarar kameraya böyle yansıdı

Başakşehir'de yanlış akaryakıt koyulan araç kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Başakşehir'de yakıt istasyonuna giden bir vatandaşın dizel aracına benzin dolduruldu. Çekici yardımıyla servise götürülen araç hiç çalıştırılmadan temizlik yapılması gerekirken serviste de çalıştırılınca araç sisteminde dolaşan benzin aracı kullanılamaz hale getirdi. Yarım milyonluk mağduriyet, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz ay Başakşehir'de bulunan Petrol Ofisi'nde gerçekleşti. İzzet Köse isimli vatandaş gece saatlerinde istasyona gelerek aracının deposunun doldurulmasını istedi. Yakıt ikmali esnasında kasaya giderek ödeme yapan Köse, geri geldiğinde ikmalin durduğunu gördü. Pompacıyla konuşan köse, aracına doldurulması gereken mazot yerine benzin konduğunu öğrendi. İstasyon yetkilileriyle yapılan görüşme sonucunda aracın istasyonda kalıp yetkililerin belirlediği bir serviste temizleneceği konuşuldu. Araç istasyondan çekici ile alındı ancak götürüldüğü serviste çalıştırılınca yanlış doldurulan yakıt araç sistemine zarar verdi. Araç kullanılamaz hale gelirken iddiaya göre istasyon yetkilileri tarafından yapılan bu hata araç sahibi olan İzzet Köse'ye çaktırılmadan aracı geri teslim edildi. Köse, aracını alıp birkaç kilometre ilerledikten sonra tekrar arızalanan aracı için istasyonla iletişime geçtiğinde hatanın kendisinden kaynaklı olduğu söylendi. Aracın kurumsal servisinde yapılan bakımında ve savcılık kararı ile alınan kamera kayıtlarında aracın çalıştırıldığı hasarında bu sebeple ortaya çıktığı öğrenildi. Köse yaklaşık yarım milyon liralık zarara uğrarken mahkeme süreciyse devam ediyor.

Güvenlik kamerası kaydetti, istasyon çalışanı kafasına vurdu

Olayın yaşandığı anlar hem istasyonun hem de aracın götürüldüğü servisin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, istasyon çalışanının yanlış akaryakıt dolumu yaptığını anladığında kafasına vurduğu ve aracın serviste çekiciden indirildikten sonra çalıştırıldığı görüldü.

"Mazot yerine benzin doldurulduğu söylendi"

Olayı yaşayan İzzet köse yaşadıklarıyla alakalı, "Ben yakıt doldurun ödemesini yapayım dedim ve markete gittim. Markete gittiğim de 8 litreden sonra durduğu görüldü sonra dışarı çıkıp sordum işte arkadaş dalgınlığa geldi mazot yerine benzin doldurulduğu söylendi. Benim ilk defa başıma geldi bana aracın burada kalacağı söylendi ve anlaşmalı servis istasyonunda aracın temizliğinin yapılacağı söylenildi. Ertesi gün aracımı teslim almak için gittiğimde aracın hazır olduğunu söylediler 6 kilometre sonra aracım yolda kaldı ve istasyonu aradım bana akün bitmiştir bizimle alakalı değildir dedi ve beni kandırmaya çalıştı. Ben yetkili servise baktırdım ve o hatadan kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Ben hakkımı mahkemede arayacağım insanlar bilinçlensin istiyorum böyle bir durumda başına geldiğinde ne yapmasını bilmeyen bir sürü insan vardır inşallah onlara da rehber olur. Kontağı kapatıp anahtarı cebine koyup polisi arayacaksın ve sigortaya bildirilmesi gerekiyor. Biz bunu çok pahalı öğrendik, motor hasarlı olarak aracım satıldı. 300 bin TL zarar ettim ve 2 aydır iş yapamadım orada da zarar ettik. Sinirlerim ve moralim çok bozuk gerçekten" şeklinde konuştu.