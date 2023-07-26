Diz kapağı ağrısı neden olur, nasıl geçer? Diz kapağı ağrısı için hangi doktora gidilir, hangi bölüm bakar?

Diz kapağı ağrısı, hareket etmeyi zorlaştırabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Diz kapağı ağrısı neden olur, nasıl geçer? Diz kapağı ağrısının tedavisi nedir, sorularının yanıtı sıklıkla merak edilen konular arasında yer alıyor. Diz kapağı ağrısı şikayetlerinde uzmana danışmak önemlidir. Peki, diz kapağı ağrısı için hangi doktora gidilir, hangi bölüm bakar? Diz kapağı ağrısının tedavisi nedir?

Diz kapağı ağrısı neden olur, nasıl geçer? Diz kapağı ağrısının tedavisi nedir? sorularına yanıt aranıyor. Hareket ettiğimizde ve günlük aktivitelerimizi gerçekleştirdiğimizde çeşitli ağrılarla karşılaşmak yaygın bir durumdur. Bunlardan biri de diz kapağı bölgesinde hissedilen ağrıdır. Diz kapağı ağrısı, insanların işlevselliğini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir durumdur. Peki, diz kapağı ağrısına ne sebep olur ve bu ağrıyı hafifletmek için neler yapılabilir? Detaylar haberimizde…

DİZ KAPAĞI AĞRISI NEDEN OLUR?

Patellofemoral Sendrom (Diz Kapağı Kayması): Diz kapağının normalden farklı bir şekilde hareket etmesi sonucu diz kapağının altında yer alan kemik ve kıkırdak dokularının tahriş olması diz kapağı ağrısına neden olabilir.

Menisküs Yırtığı: Dizdeki menisküslerin yırtılması, spor yaralanmaları veya yaşa bağlı olarak meydana gelebilir ve diz kapağında ağrıya yol açabilir.

yaralanmaları veya yaşa bağlı olarak meydana gelebilir ve diz kapağında ağrıya yol açabilir. Diz Eklemi Osteoartriti: Eklem kıkırdağının zamanla aşınması ve hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu da diz kapağında ağrıya ve sertliğe neden olabilir.

Tendonit: Diz çevresindeki tendonlarda meydana gelen iltihaplanmalar, diz kapağı ağrısına neden olabilir.

Şişmanlık: Aşırı kilolu olmak, dizlere ekstra yük binmesine sebep olabilir ve diz kapağında ağrıya yol açabilir.

Diz Ekleminde Yaralanma: Düşme, çarpma veya spor aktiviteleri sırasında diz ekleminde meydana gelen yaralanmalar diz kapağında ağrıya yol açabilir.

DİZ KAPAĞI AĞRISININ TEDAVİSİ NEDİR?

Diz kapağı ağrısının tedavisi, altta yatan nedenin belirlenmesine ve buna yönelik bir tedavi planının oluşturulmasına dayanır. Tedavi, ağrının şiddetine, süresine ve kişinin sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bazı yaygın tedavi yöntemleri şunlardır:

İlaçlar: Ağrı ve iltihabı azaltmak için doktorun önerdiği ağrı kesiciler veya anti-enflamatuar ilaçlar kullanılabilir.

Fizik Tedavi: Diz kaslarını güçlendiren ve esnekliğini arttıran fizik tedavi egzersizleri, ağrının azalmasına yardımcı olabilir.

Soğuk ve Sıcak Uygulamaları: Soğuk kompresler dizdeki şişliği ve ağrıyı azaltırken, sıcak kompresler kasları rahatlatabilir.

Dinlenme ve Aktivite Değişikliği: Diz kapağı ağrısı şikayetleri olan kişilerin aşırı aktivitelerden kaçınması ve dinlenmeye önem vermeleri önerilir.

Kortikosteroid Enjeksiyonları: Şiddetli ağrı durumlarında doktorlar kortikosteroid enjeksiyonları önerebilir. Ancak bu yöntem uzun süreli kullanımda yan etkilere neden olabilir.

Cerrahi Müdahale: Nadiren, diz kapağı ağrısının altında yatan ciddi bir sorun varsa cerrahi müdahale gerekebilir.

Diz kapağı ağrısının tedavisinde önemli olan, belirtilerinizden şikayet ettiğinizde bir sağlık uzmanına danışmaktır. Kendi kendinize teşhis ve tedavi girişimleri, durumunuzun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Uzmana danışarak doğru teşhis ve tedavi sürecine başlamak, ağrıları hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için önemlidir.

DİZ KAPAĞI AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Diz ağrısı söz konusu olduğu zaman iki farklı Uzman doktora başvurma imkanı bulunuyor. Bunlardan biri ortopedi uzmanı ve diğeri ise travmatoloji uzmanıdır. Aynı zamanda ani gelişen yaralanma ve travma durumları dışında, fizik tedavi ile rehabilitasyon uzmanlarına da başvurma şansı bulunuyor.