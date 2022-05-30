Diyette dondurma yenir mi? Dondurma diyeti bozar mı? - Haberler

Yazın sıcağında serin serin yenen dondurma gibisi yok. Peki diyette olanlar dondurma yiyebilir mi? Dondurma yediğimizde diyetimiz bozulur mu? İşte detaylar haberimizde...

DİYETTE DONDURMA YENİR Mİ?

Sağlıklı beslenme, yeterli ve dengeli beslenme anlamına gelmektedir. Eğer yeterli ve dengeli beslenip, egzersize gereken önemi veriyorsanız dondurma tüketiminde hiçbir sorun yoktur.Dondurma haftada 2-3 kez günlük diyete eklenebilir. Burada önemli olan tüketilen besinlerin sıklığı ve miktarının ayarlanarak günlük diyete konmasıdır.

DONDURMA ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİR?

Dondurmanın sağlık ve hijyen kurallarına uygun hazırlanıp hazırlamamasıdır. Süt mikroorganizmaların üremesi için çok iyi bir ortamdır. Kolay bozulur ve sağlık için tehlikeli bir duruma gelir. Bu nedenle dondurmaların mutlaka pastörize sütten yapılmış olması gerekmektedir. Hijyenik koşullarda üretilmemiş veya saklanmamış dondurmalarda Salmonella riski doğabilmektedir. Ayrıca güvenilir olmayan yerlerden veya sokak satıcılarından alınan dondurmalara da dikkatli yaklaşılmalıdır. Paketlemiş ve etiketlenmiş dondurmaların bulunduğu soğutucuların, yeterli soğuklukta ve çalışıyor olması da göz ardı edilmemelidir. Üretim sırasında Gıda Kodeksine uygun olan katkı ve renk vericilerin kullanılması, paketleme ve etiketlemelerin titizlikle yapılmış olması, üretim sonrası dağıtımda da soğuk zincire uyulması büyük önem taşımaktadır.

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