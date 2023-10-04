Diyetisyenler kilo kaybı için en çok bu yiyecekleri tercih ediyor. Kilo vermek için diyetinize önem vermeniz gerekiyor. Vücuttaki iltihabı azaltan beslenme yöntemi kalori oranını da düşürüyor. İşte kilolu kişiler için yenmesi tavsiye edilen 8 sağlıklı yiyecek!

Diyetisyenlerin en çok sevdiği 8 yiyecek! Kilo verdiriyor, ödem ve kaloriyi azaltıyor

Diyetisyenlerin en çok sevdiği 8 yiyecek! Kilo verdiriyor, ödem ve kaloriyi azaltıyor. Vücutta ödem ve kaloriyi azaltan beslenme yöntemi uzmanlar tarafından sıklıkla öneriliyor. Düzenli egzersizin yanı sıra kalori alımını azaltmak ve sağlıklı bir diyet uygulamak kilonuzu kontrol altında tutmaya yarıyor. İşte kilo verdiren 8 yiyecek!

Cureus'ta yayınlanan bir incelemeye göre diyetinizde iltihaba neden olabilecek (ve gizlice kilo vermenizi zorlaştıran) gıdaları yemek önemlidir. Kilo kaybı için en iyi anti-inflamatuar gıdalardan bazılarını düzenli öğünlerinize hemen dahil etmeniz gerekmektedir.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, inflamasyonu azalttığı ve kilo alımını önlediği için kilo vermek için mükemmel bir seçim olarak görülüyor. Kalorisi düşük ve lifleri yüksek olan yaban mersini, tokluk hissine ve yemeyi azaltmaya da yardımcı oluyor.

SOMON

Yüksek protein içeriği tokluğu artırmaya yardımcı oluyor. Kilo verme sırasında kas kütlesini korurken iştahı düzenliyor. Somon, B12 vitamini, D vitamini ve kalsiyum dahil olmak üzere bol miktarda besin içeriyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler,E vitamini, folat, demir, C vitamini, beta karoten ve magnezyum gibi temel vitamin ve mineral deposudur. Yüksek lif içeriği, kilo kaybı için iştahı düzenlemeye yardımcı olur. Kalorileri düşüktür.

CEVİZ

Besin açısından zengin olan ceviz, lif, protein, mineraller, vitaminler ve sağlıklı yağlar sunuyor. Cevizdeki omega-3 yağ asitlerinin varlığı, kilo alımını önlemek için vücuttaki iltihabın azaltılmasını sağlar.

DOMATES

Domatesler genel sağlığı destekleyen K vitamini, potasyum ve folat gibi temel vitamin ve mineral zenginidir. İltihabı azaltmaya yardımcı olan ve kilo verme hedeflerini destekleyen bir antioksidan olan likopen deposudur.

FINDIK VE TOHUMLAR

Sert kabuklu yemişler ve tohumlar sağlıklı yaşam için hızlı atıştırma seçeneğidir. Bir avuç kuruyemiş, kan şekerinizi dengeler ve öğünler arasında sizi tok tutar.

ACI BİBER

Biber ve acı sos gibi baharatlı/sıcak yiyecekler iltihabı azaltabilir. Bazı araştırmalarda, acı soslu baharatlı yiyeceklerin, acı biberde bulunan bir kimyasal olan kapsaisin nedeniyle metabolizma hızınızı geçici olarak artırabileceği bilgisi yer alıyor.

AVOKADO

Bitaminler, mineraller, lifler ve kalp sağlığına uygun yağlarla dolu avokado tok tutan bir yiyecektir. Sağlıklı yaşam için sık sık tüketilmesi önerilmektedir.

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