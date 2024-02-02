Diyet Tatlılar! Diyette yapılabilecek tatlı tarifleri nelerdir? Diyet tatlılar tarifi

Yaz aylarına girdik ve kilo verme zamanı da geldi. Hem kilosunu hem de sağlığını düşünenler diyet tatlı tariflerini araştırmaya başladı. Hafif, sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli olan tatlı tariflerini sizin için derledik. Peki, Diyette yapılabilecek tatlı tarifleri nelerdir? Diyet tatlılar tarifi! Diyet Tatlılar için haberimize göz atabilirsiniz. İşte tarifler!

DİYETTE YAPILABİLECEK TATLI TARİFLERİ NELERDİR?

Yaz aylarında canınız tatlı çektiğinde hafif ve serin bir şeyler yemek istersiniz fakat bunun yanında sağlıklı olsun ve kilo almamayım düşünceniz varsa aşağıda paylaşacağımız tarifleri deneyebilirsiniz.

1. Chialı - Muzlu Puding

2. Avokadolu Puding

3. Rafine şekersiz Dondurma

4. İncir Uyutması

5. Muzlu Kahveli Smoothie

6. Fit Cocostar

CHİALI - MUZLU PUDİNG

Kişi: 2

Hazırlama süresi: 15 dakika

Chialı - Muzlu Puding için gerekli malzemeler

-4 yemek kaşığı chia tohumu

- 1 su bardağı süt

-1/2 muz

- 1 tatlı kaşığı bal

-1 çay kaşığı vanilya özütü

Üzeri için:

-1/2 muz

Not: Chialı Pudingi hazırlarken dikkat etmeniz önemli nokta 1 bardak süte 1/3 oranında chia tohumu kullanmanızdır. Bu orana göre istediğiniz miktarda kuplar çıkartabilirsiniz.

Bal miktarını da damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz.

Chialı - Muzlu Puding yapılışı;

- Öncelikle bir kapta chia tohumunu ve sütü iyice karıştırın.

- Sonrasında chia tohumlarının sütü çekip jel kıvamına gelmesi için üstünü hava almayacak bir biçimde kapatıp dolaba kaldırın. En az 30 dakika bu şekilde bırakın.

- Jel kıvamına gelen chia tohumunun içine vanilya, bal ve iyice ezip püre haline getirdiğiniz muzu ekleyip karıştırın. Dilerseniz blenderdan da geçirebilirsiniz.

- Daha sonra servis yapacağınız kaplara paylaştırın.

- Son olarak üzerlerini muz dilimleriyle süsleyin.

Afiyet olsun!

AVOKADOLU PUDİNG

Kişi: 3

Hazırlama süresi: 15 dakika

Avokadolu Puding için gerekli malzemeler

-2 tane olgun muz

- 1 tane olgun avokado

- ½ yemek kaşığı vanilya özütü ( isteğe bağlı)

-1 yemek kaşığı bal

Üzeri için

-1 küçük muz

Avokadolu Puding yapılışı;

- Öncelikle olgunlaşmış avokadonuzu ikiye bölün, çekirdeğini çıkarıp içlerini oyun.

- Olgunlaşmış muzlarınızı soyun ve birkaç parçaya ayırın.

- Avokado ve muzları bir kaba alın ve rondodan geçirin.

- Pürüzsüz hale gelen karışımın içine bal, kakao ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

- Hazırladığınız karışımı servis edeceğiniz kaselere paylaştırın.

- Buzdolabında soğuyana kadar bekletin.

- Dilerseniz servis ederken muz dilimleriyle süsleyin.

Afiyet olsun!

RAFİNE ŞEKERSİZ ANTEP FISTIKLI DONDURMA

Rafine Şekersiz Antep Fıstıklı Dondurma için gerekli malzemeler

-1 çay bardağı antep fıstığı

- 2 yemek kaşığı antep fıstığı ezmesi

- 3 tane donmuş muz

Rafine Şekersiz Antep Fıstıklı Dondurma yapılışı;

- Öncelikle donmuş muz, antep fıstıklarını ve ezmeyi bir kapta karıştırın ve rondodan geçirin. Krema kıvamına gelen karışımın üzerini streçle kapatın ve buzdolabında 5 saat bekletin.

- Sonrasındabir kaşık yardımıyla servis edeceğiniz kaplara paylaştırıp üzerlerini fıstık tozuylasüsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

İNCİR UYUTMASI

Kişi: 4

Hazırlama süresi: 10 dakika

İncir Uyutması için gerekli malzemeler

-6 tane kuru incir

-4 tatlı kaşığı ceviz içi

-2 su bardağı süt

İncir Uyutması yapılışı;

- Öncelikle kuru incirlerinizi yıkayın ve biraz yumuşaması için suda bekletin.

- İncirin saplarını kesin ve şerit şeklinde doğrayın

- Sütü yoğurt mayalar gibi ısıtın. Sütün ısısı, serçe parmağınızı koyduğunuzda yanmayacak kadar fakat sıcak olacak şekilde olması gerekiyor.

- Isıttığınız sütün içine incirleri ekleyin ve mutfak robotundan geçirin.

- Ardından servis edeceğiniz kaplara paylaştırın ve üzerlerine birer tatlı kaşığı ceviz koyun.

- Kupların ağzını streç filimle kapatın ve üzerlerini mutfak beziyle örtün ( yoğurt mayalar gibi)

- Örtülü kuplarınızı 3 saat kadar oda sıcaklığında mayalandırın.

- Sonrasında buzdolabına kaldırın ve soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

MUZLU KAHVELİ SMOOTHİE

Kişi: 2

Hazırlama süresi: 5 dakika

Muzlu Kahveli Smoothie için gerekli malzemeler

-3 tane donmuş muz

-2 su bardağı süt

-½ su bardağı yulaf kepeği

-1 yemek kaşığı bal

-1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi

-¾ su bardağı kahve (ılık veya soğuk olmalı)

Muzlu Kahveli Smoothie yapılışı;

- Öncelikle bir mutfak robotunun içine tüm malzemeleri ekleyin.

- Tüm malzemeyi robotton iyice geçirin.

- Servis edeceğiniz bardaklara paylaştırın.

Afiyet olsun!

FİT COCOSTAR

Adet: 10

Fit Cocostar için gerekli malzemeler

- 2 su bardağı Hindistan cevizi tozu

- 2 yemek kaşığı bal

- 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

- 2 yemek kaşığı labne

Üzeri için;

-Şekersiz çikolata

Fit Cocostar yapılışı;

- Öncelikle tüm malzemeleri ( çikolata hariç) bir kap içine alın ve karıştırın.

- Cocostar şekli verin.

- Ardından çikolatayı benmari usulü eritin ve cocostarları bulayın.

- Buzlukta çikolata donana kadar bekletin.

Afiyet olsun!