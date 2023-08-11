Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ baba ocağında son yolculuğuna uğurlandı Irak'ın Kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 gün önce teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan 6 askerden Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın...

Diyarbakırlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ baba ocağında son yolculuğuna uğurlandı

DİYARBAKIR - Irak'ın Kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 gün önce teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan 6 askerden Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın cenazesi memleketi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın cenazesi memleketi Diyarbakır'a getirildi. Şehit Üçdağ için Hani ilçesi Çardaklı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene anne Hafize Üçdağ, baba Mustafa Üçdağ, kardeşleri, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, kamu kurum amirleri ve şehidin yakınları katıldı.

Üçdağ'ın yakınları duaların okunmasının ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Üçdağ'ın cenazesi, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından Çardaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.