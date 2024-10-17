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Diyarbakır bugün okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?

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Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sebebiyle 5 ilimizde okullar tatil edildi. Peki, Diyarbakır bugün okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?

Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, "Okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler ve veliler arasında gündem oldu. Peki, Diyarbakır bugün okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?

DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi. 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerin 10,07 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem sonrasında Elazığ'da vebazı illerde okullar tatil edildi.

Diyarbakır yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?

DİYARBAKIR YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'nın yanı sıra Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Adıyaman'da da eğitime 1 gün ara verildi.

Diyarbakır bugün okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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