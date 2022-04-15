Son dakika haberi... Vali Münir Karaloğlu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

Vali Münir Karaloğlu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, şehit ve gazi yakınları ile iftarda bir araya geldi.

Orduevinde düzenlenen programda Vali Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte salonda bulunan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla tek tek ilgilenerek sohbet etti. İftar programında konuşan Vali Karaloğlu, Ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve bereket ayı olduğunu, her akşam toplumun farklı bir kesimi ile bir araya geldiklerini söyledi.

Vali Karaloğlu, bu ülkenin her santimetrekaresinin mübarek şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağı olduğunu vurgulayan Karaloğlu, bu yurdu vatan kılmak ve tutmak için çok bedel ödendiğini ifade etti. Vali Karaloğlu, "Bu ülkede vatandaşımızın huzurunu kaçıran, vatandaşımızın canına, malına musallat olan alçak bir terör örgütüne karşı da çok sayıda şehit ve gazi verdik. Türkiye'de en çok şehit ve gazi verdiğimiz illerden bir tanesi de Diyarbakır ilimizdir. Çok sayıda polisimizi, jandarmamızı, kamu görevlimizi ve sivil vatandaşımızı şehit verdik. Alçak bir örgüt bu milletin canına, malına, huzuruna tasallut ettiği için şehit verdik" dedi.

"Türkiye'nin en huzurlu ve güvenilir şehirlerinden birinde yaşıyoruz"

15 Temmuz gecesi de başka bir terör örgütü olan FETÖ'nün bu ülkeyi işgale hazırlamak için kalkıştığını anımsatan Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine o millet Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun öncülüğünde ve talimatlarıyla sokağa ve meydanlara çıkarak ülkesine, demokrasisine sahip çıktı. Karanlık başlayan gece nurlu bir sabaha erişti. 250 şehidimiz, 2 binden fazla gazimiz var. Ama o gece bu ülkede darbe başarılı olsaydı bugün biz ya Suriye, İran gibiydik ya da Ukrayna gibi olmuş olabilirdik. Allah şehit ve gazilerimizden razı olsun."

İftar programına Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, komutanlar, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.