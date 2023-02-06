Diyarbakır Valiliği ilanları takip sayfası! Diyarbakır Valiliği Twitter ve sosyal medya hesapları duyuruları!
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DİYARBAKIR VALİLİĞİ İLANLARI TAKİP SAYFASI!
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DİYARBAKIR VALİLİĞİ TWITTER DUYURULARI!
Diyarbakır Valiliği sosyal medya hesaplarında yayınlanan paylaşımlardan haberdar olmak için aşağıda bulunan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
!?!?!?— T.C. Diyarbakır Valiliği (@dbakirvalilik) February 6, 2023
Toplanma alanları dışında;
??Camiler ve tek katlı taziye evleri vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.
İhtiyacı olan vatandaşlarımız kullanabilirler...