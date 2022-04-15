Diyarbakır turizm sektörü heyetinden Vali Karaloğlu'na ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır turizm sektörü heyeti, "15-22 Nisan Turizm Haftası" dolayısıyla Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Karaloğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp öncülüğündeki turizm sektörü heyetiyle makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaloğlu, turizm sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile sektör çalışanlarının haftasını kutladı, Diyarbakır'ın turizmde hak ettiği yere gelmesi için el birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.