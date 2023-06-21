Diyarbakır turizm programlarına yöresel lezzetler dahil ediliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, turizm programlarına yöresel lezzetlerin dahil edilmesi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması amacıyla bölgedeki turist rehberlerini kentte misafir etti. Turist rehberleri ve seyahat acentaları temsilcileri kentteki tarihi ve kültürel yerleri gezdi. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile Genel Sekreter Abdullah Çiftçi de turist rehberleri ve acenta temsilcileriyle bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yöresel lezzetlerin turizm programlarına dahil edilmesi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması amacıyla bölgedeki turist rehberlerini kentte misafir etti.

Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, turizmin gelişmesine katkı sunmak amacıyla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren turist rehberleri ve seyahat acentalarını Diyarbakır'da buluşturdu.

Program kapsamında turist rehberleri ve seyahat acenteleri temsilcileri İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman ve 27 şehit sahabe kabirlerinin bulunduğu alan, Ulu Camii, Hasanpaşa Hanı, Kervansaray (Deliller Hanı), Gazi Köşkü ve Diyarbakır Kent Müzesini gezdi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile Genel Sekreter Abdullah Çiftçi de kentte gelen turist rehberleri ve acenta temsilcileriyle bir araya geldi.