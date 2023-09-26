Diyarbakır, Turistlerin Cazibe Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Tarihi yapıları ile inanç turizminde önemli konuma sahip olan Diyarbakır son yıllarda turistlerin cazibe merkezi olurken, depremden etkilenmesine rağmen hedeflenen 1,5 milyon konaklamanın yüzde 85'ine ulaştı.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müzesi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, On Gözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve turistik mekanlarıyla turistlerin ilgi odağı olan Diyarbakır'da her geçen yıl konaklama oranı artıyor. Mezopotamya'nın "altın üçgeninde" bulunan Diyarbakır, 12 bin 500 yıllık tarihiyle turistlerin gözdesi oluyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketine rağmen kentte 2023 yılında hedeflenen 1,5 milyon konaklama, yıl sonunu görmeden yüzde 85'e ulaştı.

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, depremden sonra Diyarbakır'da tur programlarının yeniden şekillendiğini ve yoğunlukların oluştuğunu söyledi.

"Hedeflediğimiz rakamı yakalayacağız"

2023 yılında kentte konaklama hedefi olan 1,5 milyon turist sayısına ulaşacaklarını dile getiren Baturay, "Geçtiğimiz aylarda 11 ilimizi sarsan acı bir felaket yaşadık. Tekrardan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sabır diliyorum. Deprem felaketinden sonra ilimiz de gerçekten büyük bir zarar gördü. Ama Mezopotamya topraklarının tur programları yeniden şekillendi diyebiliriz. Depremden sonra ilk zamanlar otellerimizin doluluk oranları bayağı bir düşüktü. Ama son zamanlarda özellikle Ağustos'tan sonra büyük bir ivme kazandı. Tekrar özlediğimiz konaklama doluluk oranları söz konusu oldu. Yıl bazında düşündüğümüz zaman bu sene otellerimizin doluluk oranı yüzde 55 bandında gidiyor. Ama Eylül sonrasını düşündüğümüz zaman da bu rakam yüzde 85'e kadar geliyor. Aslında hedeflediğimiz rakamları bu sene hemen hemen yakalayacağız gibi görünüyor" dedi.

"Günübirlik turlarda artış var"

Diyarbakır'ın konum olarak diğer tarihi şehirlere yakın olmasından ötürü günübirlik turlarda da artışların olduğunu ifade eden Baturay, "Diyarbakır tarihi şehirlerin ortasında kaldığı için hemen hemen her yere yakın konumdadır. Böylelikle de günübirlik turlar açısından da çok müsait bir yere sahiptir. Bundan dolayı çevre illerden inanılmaz günübirlik gezi düzenleyen insanlar var. Diğer taraftan da Avrupa'da yaşayan insanlarımızın burada yaşayan çok akrabaları var. Bundan dolayı da Avrupa'dan gelen turistlerin daha çok akraba, eş, dost evinde kaldığını gözlemliyoruz. Ama yine de esnafımıza büyük bir katkı sağlıyorlar. Bunları da sahada çok fazla görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Şu anda 1 milyon konaklamayı geçmiş bulunmaktayız"

Şehri gezen turistlerin döndüklerinde güzel yorumlar yaptığını söyleyen Baturay, şunları kaydetti:

"Bizim uzun süreli hedefimizde 5 milyon turist söz konusuydu. Ama bu yılki hedefimiz zaten 1,5 milyon turistti. Şu anda 1 milyonu geçtik. Baktığımız zaman deprem, deprem sonrası tüketicilerin satın alma eğilimlerinde büyük etki oluştu. Diyarbakır, baktığımız zaman kültürüyle, gastronomisiyle, tarihi yerleriyle müthiş bir destinasyon. Şehrin inanılmaz derecede turistik yerleri mevcut. Bundan dolayı şehre gelen turistler memnun ayrılıyor. Buradan giden misafirlerimizin yüzde 99'u inanılmaz derecede güzel yorumlar yapıyor. Bundan dolayı bizim 5 milyon turist hedefimize eğer otel yapılarımızı çoğaltırsak kısa sürede bu hedefi yakalamış oluruz." - DİYARBAKIR