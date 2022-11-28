TOKİ kura sonuçları milyonlarca başvurunun tamamlanmasının ardından belli olmaya başladı. Etap etap gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimleri başladı. Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı merak ediliyor. Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Diyarbakır TOKİ canlı izle! Peki, Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Diyarbakır TOKİ canlı izle!

TOKİ kuraları canlı yayın ile çekilmeye başladı. Her güne iki şehir olacak şekilde devam eden kuralar arasında TOKİ Diyarbakır kura sonuçları ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Diyarbakır TOKİ canlı izle! merak ediliyor. Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Diyarbakır TOKİ canlı izle! Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Diyarbakır TOKİ canlı izle! Detaylar haberimizdedir…

DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip ediliyor. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Diyarbakır TOKİ çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

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