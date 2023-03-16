Diyarbakır seçim sonuçları nasıl öğrenilir ve Diyarbakır seçim sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim hazırlıkları tamamlandı. Diyarbakır seçim sonuçları nasıl öğrenilir ve Diyarbakır seçim sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. Peki, Diyarbakır seçim sonuçları nasıl öğrenilir? Diyarbakır seçim sonuçları sorgulama ekranı!

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DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Diyarbakır seçim sonuçlarını YSK'nın kendi resmi sitesinden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgi için www.ysk.gov.tr internet sitesinden "Sandık Sonuçları ve Tutanakları" kısmından 2009 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanıyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi, Milletvekili Genel Seçimi, Mahalli İdareler Genel Seçimi ve Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasına sunulması hakkında bütün bilgilere "www.ysk.gov.tr" internet sayfasından "Kurumumuz/Seçim Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat"" kısmından ulaşılabilir.

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14 MAYIS CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken işte günbegün Türkiye'de yaşanacak seçim gelişmeleri açıklandı.

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Diyarbakır seçim sonuçları YSK'nın "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs oy verme günü, Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecektir. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecektir. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecektir.

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI HABERLER.COM'DA

2023 SEÇİM SONUÇLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları, YSK'nın kendi mühendislerince hazırlanan yazılım, seçim sonuçlarının yurt içi ve yurt dışı il, ilçe, temsilcilik ve gümrük kapıları detayında eş zamanlı izlenmesine olanak tanıyor. İl ve ilçe seçim kurulları, oy verme işleminin bitiminden itibaren, burada bulunan siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlara da ekranı açıyor.

Uygulama üzerinden, sandık başında tutulan ıslak imzalı tutanakların taranıp YSK'ye gönderilmesi süreci de takip ediliyor. YSK bu uygulama dışında talep eden siyasi partilere sonuçları Web Servis ya da harici bellek ile ham veriler halinde veriyor. Bununla birlikte, sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı, ilçe birleştirme tutanağı, il birleştirme tutanağı, yurt içi seçim çevreleri birleştirme, yurt dışı seçim çevreleri birleştirme ve ülke geneline ilişkin ıslak imzalı tutanak ve belgeler de YSK'ye geldiği anda eş zamanlı Sandık Sonuç Paylaşım Sistemi üzerinden talep eden siyasi partilerle paylaşılıyor.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" gönderdi, seçim güvenliği kapsamında 601 bin 251 güvenlik personeli görevlendirildi.

DİYARBAKIR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ