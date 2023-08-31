Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda otomobil alevlere teslim oldu
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki bir otomobil, alevlere teslim olarak küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, çıkış nedeni rapor sonucu belirlenecek.
- Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda otomobil alevlere teslim oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda otomobil, alevlere teslim olarak küle döndü.
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 50. Kilometresinde seyir halindeki otomobilden dumanların yükselmesiyle sürücü, aracı yol kenarına çekti. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil, küle döndü.
İtfaiye ekipleri aracı söndürürken, çıkış nedeni rapor sonucu belirleneceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Dayan - Otomobil