Diyarbakır, Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları'nda Kendini Tanıtıyor

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'da düzenlenen Uluslararası Kültür ve Turizm Buluşmaları'nda stant açarak kenti tanıtıyor. Standın içinde Diyarbakır'a özgü ürünler ve hediyeler bulunuyor.