Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolunda Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki bir otomobil, alevlere teslim olarak küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, nedeni inceleme sonucu belli olacak.
Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda otomobil, alevlere teslim olarak küle döndü.
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 50. kilometresinde seyir halindeki otomobilden dumanların yükselmesiyle sürücü, aracı yol kenarına çekti. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil, küle döndü.
İtfaiye ekipleri aracı söndürürken, yangının nedeni inceleme sonucu belli olacak. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil