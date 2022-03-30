Diyarbakır Ramazan imsakiyesi! Diyarbakır iftar saati ne zaman? Diyarbakır imsak saati ne zaman? Diyarbakır Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatler - Haberler

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Diyarbakır Ramazan imsakiyesi! Diyarbakır iftar saati ne zaman? Diyarbakır imsak saati ne zaman? Diyarbakır Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatler

Haberler.com - Gündem
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Diyarbakır Ramazan imsakiyesi! Diyarbakır iftar saati ne zaman? Diyarbakır imsak saati ne zaman? Diyarbakır Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatler

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle İslam alemini tatlı bir telaş ve heyecan sarmış durumda. Tutulacak olan oruçlar ile sabrı ve nimetin kıymetini idrak etmeye çalışacağız. Vatandaşlar da saatlerce tutulan orucun hediyesi olan iftar saatini merak etmekte. Peki Diyarbakır iftar ve imsak saatleri saat kaçta?

DİYARBAKIR (Haberler.com) - Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz Diyarbakır'dır. Camileri, düzenlenen etkinlikleri ve organizasyonları ile Ramazanın ruhunu tam olarak yaşamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki Diyarbakır iftar saati kaçta? Diyarbakır imsak saati ne zaman?

DİYARBAKIR RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyarbakır Ramazan imsakiyesi! Diyarbakır iftar saati ne zaman? Diyarbakır imsak saati ne zaman? Diyarbakır Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatler

Haberler.com - Gündem

Diyarbakır, Ramazan, Dini, Gündem, Haberler

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