Diyarbakır-Mardin kara yolunda otomobil kaza yaptı

Diyarbakır-Mardin kara yolunda 43 HDN 674 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çıktı. Kazada sürücü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.