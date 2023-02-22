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Diyarbakır kaç şiddetinde deprem oldu? Çukurköy deprem şiddeti ne? Diyarbakır Hani kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Diyarbakır kaç şiddetinde deprem oldu? Çukurköy deprem şiddeti ne? Diyarbakır Hani kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Diyarbakır deprem oldu mu ve Diyarbakır'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Diyarbakır kaç şiddetinde deprem oldu? Çukurköy deprem şiddeti ne? Diyarbakır Hani kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

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Deprem sonrası deniz seviyesi neden yükselir? Deniz seviyesinin bir metre yükselmesi ne anlama gelir?Deprem sonrası deniz seviyesi neden yükselir? Deniz seviyesinin bir metre yükselmesi ne anlama gelir?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Diyarbakır Çukurköy merkezinde gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Diyarbakır kaç şiddetinde deprem oldu? Çukurköy deprem şiddeti ne? Diyarbakır Hani kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Diyarbakır kaç şiddetinde deprem oldu? Çukurköy deprem şiddeti ne? Diyarbakır Hani kaç büyüklüğünde deprem oldu?

DİYARBAKIR KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Diyarbakır Çukurköy ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilmiştir.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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