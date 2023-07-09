Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Gelincik Dağı, Kapadokya'daki Peribacalarını andırarak görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğa harikası olan bu taş yapısı, ziyaretçilerini bekliyor.

Diyarbakır'ın 'Peribacaları' görenleri kendine hayran bırakıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Gelincik Dağı'ndaki taş yapısı, Kapadokya'daki Peribacalarını andırarak görenleri kendine hayran bırakıyor.

Çermik ilçesinde bulunan Gelincik Dağı, insan dizisi suretinde olan ve Kapadokya'da bulunan peri bacalarına benzemesi nedeniyle Güneydoğu'nun Kapadokya'sı olarak görülüyor.

Havadan drone ile görüntülenen doğa harikası, ziyaretçilerini bekliyor.

Vatandaşlardan Ahmed Serhad Ataoğlu, Diyarbakır'ın Çermik ilçesine geldiklerini, Sinek Çayı'na gittiklerinde vatandaşların kendilerini bu bölgeye yönlendirdiğini söyledi.

Yerin kendilerine Kapadokya'daki Peribacalarına benzediğini söylediklerini belirten Ataoğlu, "Gelip gördüğümüzde oraya çok benzediğini gördük. Harika bir doğası var. Harika bir görüntüsü var" dedi.

Gelincik Dağı'na geldiklerini dile getiren vatandaşlardan Hasan Tosun ise "Buranın Kapadokya'ya benzediğini söylediler. Gelip görmek istedik. Çok güzel bir doğası var" ifadelerinde bulundu.