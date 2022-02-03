Diyarbakır İftar ve Sahur vakti 2022! 2-3 Nisan (Cumartesi-Pazar) Diyarbakır iftar ve sahur ne zaman, saat kaçta? 2022 Diyarbakır imsakiyesi!

Diyarbakır iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Diyarbakır'da iftar ne zaman açılacak? Diyarbakır sahur ne zaman yapılıyor? Diyarbakır'da sabah ezanı ne zaman okunuyor? Diyarbakır İftar ve Sahur vakti! 2-3 Nisan (Cumartesi-Pazar) Diyarbakır sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2022 Diyarbakır imsakiye! Diyarbakır Diyanet imsakiye saatleri ve detayları haberimizde...

DİYARBAKIR 2-3 NİSAN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Diyarbakır'da 2 Nisan Cumartesi günü iftar saati 18:49 olarak açıklandı. 3 Nisan Pazar Sahur vakti saati ise 04:32 olarak açıklandı.

1 Ramazan 1443 2 Nisan 2022 Cumartesi 04:34 05:56 12:28 16:01 18:49 20:07

2 Ramazan 1443 3 Nisan 2022 Pazar 04:32 05:55 12:28 16:02 18:50 20:08

İFTAR DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi.

Onun iftar sofrası, lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine"de Efendimizin yanında büyüyen Enes b. Mâlik (ra), Resûlullah"ın iftarını şöyle anlatmıştır: "Resûlullah (sav) akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile, eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı."

Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O"nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi:

"Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)"

Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.

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