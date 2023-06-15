Diyarbakır'ı Yaşa filminin tanıtımı yapıldı

Diyarbakır'ı turizme katkı sağlayacak olan 'Diyarbakır'ı Yaşa' filminin tanıtımı Keçi Burcu'nda gerçekleştirildi. Vali Ali İhsan Su, filmin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, turizm sektöründe kentin hızla geliştiğini belirtti. Yapımcı ve yönetmen Feride Vural ise filmi çekmeye karar vermesinde kentin etkisi olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da " Diyarbakır'ı Yaşa" filminin tanıtımı gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesi Keçi Burcu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Ali İhsan Su, kentin tanıtımında önemli yer edinecek filmin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Filmin kentin turizmine katkı sağlayacağını anlatan Vali Su, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde çok yoğun, hızlı bir kalkınma içerisinde huzur ortamıyla beraber Diyarbakırımızda her alanda çok ciddi gelişmeleri, kalkınmaları hep birlikte görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de turizm sektörü. Turizm sektöründe ilimiz hızla gelişiyor. Geçen yıl 1 milyon turisti ilimizde ağırladık. İnşallah bu yılkı hedefimiz 1,5 milyonu aşmak. İnanıyorum ki bu tür lansmanlarla bunu başaracağız."

" Diyarbakır'ı Yaşa" filminin yapımcısı ve yönetmeni Feride Vural ise daha önce gezmek için geldiğini kentten etkilendiğini ve bu filmi çekmeye karar verdiğini söyledi.

Filmin yapımında emeği geçen ekip arkadaşlarına ve kendilerine destek olan yetkililere teşekkür eden Vural, şunları kaydetti:

"Kadim şehir Diyarbakır için çıktığımız bu yolculukta yapımı 400 kişilik profesyonel bir ekiple gerçekleştirdik. 13 ilçemizde 22 günde çekimleri tamamladık. Öncesinde bir ay hazırlık sürecimiz oldu. Sıradan bir tanıtım filmi yapmak istemedik. Diyarbakır'ı sinematik, estetik dilde anlatan yaşatacak bir imaj filmi ve bu duygusunu da hissettirecek bir bestesi olmalıydı. Bu şekilde oldu. Uluslararası arenada Diyarbakırımıza büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu filmi izleyen herkes Diyarbakır'ı yaşayacak."

Programa Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, merkez kaymakamları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.