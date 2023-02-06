Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1121'e yükseldi. Depremlerde 7 bin 634 kişi yaralandı, 2 bin 834 bina yıkıldı. Depremzedelerin sığınacak yer arayışları devam ederken merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Diyarbakır güvenli alanlar nereler? Diyarbakır güvenli bölgeler nerede?

Diyarbakır güvenli alanlar nereler? sorusu merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar ise Diyarbakır güvenli alanlar nereler? Diyarbakır güvenli bölgeler nerede? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

DİYARBAKIR GÜVENLİ ALANLAR NERELER?

Diyarbakır'ın güvenli bölgeler şöyle açıklandı;