Diyarbakır güvenli alanlar nereler? Diyarbakır güvenli bölgeler nerede?
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1121'e yükseldi. Depremlerde 7 bin 634 kişi yaralandı, 2 bin 834 bina yıkıldı. Depremzedelerin sığınacak yer arayışları devam ederken merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Diyarbakır güvenli alanlar nereler? Diyarbakır güvenli bölgeler nerede?
Diyarbakır güvenli alanlar nereler? sorusu merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar ise Diyarbakır güvenli alanlar nereler? Diyarbakır güvenli bölgeler nerede? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
DİYARBAKIR GÜVENLİ ALANLAR NERELER?
Diyarbakır'ın güvenli bölgeler şöyle açıklandı;
- Seyrantepe Kapalı Spor Salonu
- Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Yenişehir Gençlik Merkezi
- GSB Bağlar Gençlik Merkezi
- Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi
- Şehit Polis Halit Gürsel Spor Kompleksi
- Diyarbakır Stadyumu
- Talaytepe Spor Kompleksi
- Diyarbakır Ulu Camii
- Kurşunlu Cami
- Fatih Cami
- Diyarbakır Merkez Cami
- Hazreti Süleyman Camii
- Mehmet Ümit Balcı Cami
- Halidiye Cami
- İsmail Hakkı Demirok Cami
- Mekke cami
- Abdürrezzak Cami
- Mervani Camii
- Kaynartepe Cami
- Hazreti Süleyman Camii
- Hayırseverler Cami
- Abide Cami
- Diyarbakır Hipodromu