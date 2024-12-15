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Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi okul yok mu ( Valilik Açıklaması)?

Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi okul yok mu ( Valilik Açıklaması)?
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Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk ve karlı hava nedeniyle Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman'daki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Vatandaşlar, okulların tatil olup olmayacağı hakkında valiliklerden gelecek açıklamayı bekliyor. Henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi okul yok mu ( Valilik Açıklaması)?

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve karlı hava, yurtta da yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyleokulların tatil olup olmayacağı vatandaşların gündeminde. Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi okul yok mu ( Valilik Açıklaması)?

DİYARBAKIR, GAZİANTEP, ADIYAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

Konu ile ilgili olarak henüz valiliklerden açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi okul yok mu ( Valilik Açıklaması)?


GAZİANTEP HAVA DURUMU

Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi okul yok mu ( Valilik Açıklaması)?


ADIYAMAN HAVA DURUMU

Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi okul yok mu ( Valilik Açıklaması)?

MGM UYARDI

Marmara Bölgesinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Marmara Bölgesinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; 15.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kıyı Ege'de Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (15.12.2024 Pazar) İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kıyı Ege'de Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (15.12.2024 Pazar) İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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