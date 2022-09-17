Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Muş'ta deprem mi oldu? 16-17 Eylül 2022 Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu?

Diyarbakır'da deprem mi oldu? Erzincan'da deprem mi oldu? Tunceli'de deprem mi oldu? Muş'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi merak ediliyor. Peki, deprem kaç şiddetinde oldu? depremin şiddeti kaç? bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Diyarbakır ve Erzincan'da deprem mi oldu? 16-17 Eylül 2022 nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe?

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Diyarbakır ve Erzincan'da deprem mi oldu? Tunceli ve Muş'ta deprem mi oldu? 17 Eylül Cumartesi 2022 nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

DİYARBAKIR VE ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU? (16-17 EYLÜL CUMA-CUMARTESİ)

AFAD verilerine göre Erzurum'da saat 23:30'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bingöl ve diğer çevre illerden de hissedildi.

Deprem'in merkez üssü Erzincan olarak tespit edildi. Ek olarak deprem Diyarbakır ve Erzincan gibi civar şehirlerden de hissedildi .

TUNCELİ VE MUŞ'TA DEPREM Mİ OLDU? (16-17 EYLÜL CUMA-CUMARTESİ)

Erzurum'daki deprem Tunceli ve Muş gibi civar şehirlerden de hissedildi.

NEREDE DEPREM OLDU?

Erzurum'da merkez üssü Çat ilçesi olmak üzere 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamada , olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi aktarırken, Erzurum Valisi Okay Memiş ise can ve mal kaybının olmadığını açıkladı.

OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan paylaşımda, "Erzurum ili Çat ilçesinde saat 23.30'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadelerini kullandı. AFAD'tan yapılan bir sonraki paylaşımda ise olumsuz bir ihbarın yapılmadığı bilgisi aktarıldı. Paylaşımda, "Geçmiş olsun Erzurum. Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı da Çat ilçesine 2 ekip gönderildiğini belirterek, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini söyledi.

ERZURUM VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI YOK

Erzurum Valisi Okay Memiş, deprem sonrası can ve mal kaybının olmadığını açıkladı. Memiş, "Şu ana kadar bize gelen olumsuz bir durum ve ihbar yok" dedi.

BİNGÖL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 23.30'da merkez üssü Erzurum Çat olan ve il merkezimizde hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.