Diyarbakır Ergani ilçesinde ilçe otogarı tamamlanma aşamasına geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Ergani ilçesinde inşa edilen ilçe otogarı projesi tamamlanma aşamasına geldi. Otogar, toplu taşıma araçlarının daha iyi hizmet vermesini sağlayacak ve trafik yoğunluğunu azaltacak.