Diyarbakır Ergani ilçesinde ilçe otogarı tamamlanma aşamasına geldi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Ergani ilçesinde inşa edilen ilçe otogarı projesi tamamlanma aşamasına geldi. Otogar, toplu taşıma araçlarının daha iyi hizmet vermesini sağlayacak ve trafik yoğunluğunu azaltacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Ergani ilçesinde inşa edilen ilçe otogarı tamamlanma aşamasına geldi.
İlçede toplu taşıma araçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet vermesini sağlamak ve oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için Fen İşleri Daire Başkanlığınca proje hazırlandı.
İlçe otogarı projesinde 12 toplu taşıma peronu, 8 gişe ve 20 araçlık depolama alanı bulunuyor.
8 bin metrekarelik alana inşa edilen otogarda, 504 metrekare kapalı alan, 8 bilet satış noktası, bekleme salonu, WC, mescit, bebek bakım odası, teknik oda, amir odası, kafeterya, ticari alan ve su deposu yer alıyor.
Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerine inşa edilen ve tek giriş-çıkış noktası olacak otogarın 432 metrekarelik zeminine bazalt plaklar döşenecek.