Diyarbakır deprem son durum ne olduğu ve Diyarbakır depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu merak ediliyor. Diyarbakır depremde ölen var mı araştırılıyor. Peki, Diyarbakır deprem son durum! Diyarbakır depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Diyarbakır depremde ölen var mı?

Diyarbakır depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu ve Diyarbakır depremde ölen var mı soruları merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi. Diyarbakır depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu ve Diyarbakır depremde ölen var mı araştırılıyor. Diyarbakır deprem son durum! Diyarbakır depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Diyarbakır depremde ölen var mı? Detaylar haberimizdedir…

DİYARBAKIR DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ, DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD alarm durumunda. Farklı şehirlerden bölgelere ekipler gönderiyoruz."

DİYARBAKIR DEPREMDE ÖLEN VAR MI?

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Depremde 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.