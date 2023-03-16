Diyarbakır deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Diyarbakır'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Mart az önce deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Diyarbakır'da deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, Diyarbakır'da deprem mi oldu? Bugün Diyarbakır'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Diyarbakır'da deprem ve AFAD Diyarbakır'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Diyarbakır'da deprem kaç şiddetinde oldu? Diyarbakır yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

16 Mart Diyarbakır'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Diyarbakır'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Diyarbakır'da deprem mi oldu? Bugün Diyarbakır'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Diyarbakır'da deprem ve AFAD Diyarbakır'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Diyarbakır'da deprem kaç şiddetinde oldu? Diyarbakır'da yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.