Diyarbakır deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hissedilen büyüklükte bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Diyarbakır deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Diyarbakır'da deprem oldu mu? Diyarbakır deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

SON DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Diyarbakır deprem oldu mu sorusu araştırılıyor. Kandilli ve AFAD verilerine göre Diyarbakır'da deprem meydana geldi mi araştırılmaktadır. Diyarbakır'da meydana gelen deprem var mı merak konusu oldu. Peki, Diyarbakır deprem mi oldu? Az önce Diyarbakır'da deprem oldu mu? Diyarbakır deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

DİYARBAKIR DEPREM Mİ OLDU?

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.