Diyarbakır deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Diyarbakır'da deprem mi oldu? Diyarbakır deprem şiddeti ne?

Diyarbakır deprem oldu mu ve Diyarbakır'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Diyarbakır deprem mi oldu? Az önce Diyarbakır'da deprem mi oldu? Diyarbakır deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bina ne demek?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Diyarbakır'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Diyarbakır deprem mi oldu? Az önce Diyarbakır'da deprem mi oldu? Diyarbakır deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

DİYARBAKIR DEPREM Mİ OLDU?

Diyarbakır Çukurköy ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilmiştir.