Diyarbakır'da deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Diyarbakır deprem şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Diyarbakır deprem mi oldu? SON DAKİKA! 10 Ağustos Diyarbakır'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Diyarbakır'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından deprem oldu mu sorusu araştırılmaktadır. Diyarbakır deprem kaç şiddetinde oldu merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen depremlerin şiddeti öğrenilebilmektedir. Peki, Diyarbakır deprem mi oldu? SON DAKİKA! 10 Ağustos Diyarbakır'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sitesinde meydana gelen son depremler paylaşılmaktadır. Kandilli Rasathanesi'ne göre meydana gelen son depremler şu şekildedir:

DİYARBAKIR DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.