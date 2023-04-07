Diyarbakır deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Diyarbakır deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Diyarbakır deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Diyarbakır depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Diyarbakır deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Diyarbakır deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Diyarbakır deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Diyarbakır depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

DİYARBAKIR DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Diyarbakır 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

DİYARBAKIR SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL