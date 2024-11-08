Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır deprem mi oldu 8 Kasım Cuma?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde meydana geldi. Peki, Diyarbakır deprem mi oldu 8 Kasım Cuma?

Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı. Peki, Diyarbakır deprem mi oldu 8 Kasım Cuma?

DİYARBAKIR DEPREM Mİ OLDU 8 KASIM CUMA?

Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini de 5.0 kilometre olarak açıkladı.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

VALİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, depremin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun Elazığ. Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI HEMEN BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde birdeprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Diyarbakır deprem mi oldu 8 Kasım Cuma?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı

 Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü

Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9-10 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 9-10 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucu nedir? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2014 En İyi 100 Türk Filmi halk oylamasında kim 1. oldu? EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Bingöl deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? MasterChef eleme adayları kim? 8 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.