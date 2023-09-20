Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 2 ton esrar ve 13 milyondan fazla kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurarak operasyona ilişkin bilgiler verdi. Yerlikaya, operasyon kapsamında 2 tondan fazla esrar ve 13 milyon 514 bin 550 kök kenevirin ele geçirildiğini bildirdi. Öte yandan operasyon kapsamında 1 kişi de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgiler verdi. Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 tondan fazla esrar ve 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi.

DİYARBAKIR'DA UYUŞTURUC OPERASYONU DÜZENLENDİ

"X" hesabından paylaşımda bulunan Ali Yerlikaya, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır JÖH, Ergani Jandarma Komando, Batman JÖH ve Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlıklarımız ile Diyarbakır PÖH, Lice Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucularımızın katılımıyla, Lice Bağlan ve Yalaza Mahallelerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali ŞİRİN narkoterör operasyonu düzenlendi." ifadelerini kullandı.

2 TON FAZLA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya operasyonda ele geçirilen uyuşturuculara ilişkin de bilgi vererek, "Diyarbakır Lice'de kahraman jandarmamızın gerçekleştirdiği narkoterör operasyonunda 2 ton 120 kilogram esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi." dedi. Öte yandan düzenlenen operasyonda 1 zehir taciri de ekiplerce gözaltına alındı.

"ONLARA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında, "Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirleriyle mücadelemiz her yerde devam edecek. Onlara nefes aldırmayacağız." ifadesini kullandı.