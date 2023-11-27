Diyarbakır'da Yük Treni Otomobile Çarptı: 5 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen kazada, yük treni otomobile çarptı ve 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DİYARBAKIR'da hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mervani Caddesi Bağıvar mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden misafirliğe gitmek üzere beraberinde eşi, çocukları ve baldızı ile birlikte yola çıkan Davut Bayram (44) yönetimindeki 34 LC 0494 plakalı otomobile hemzemin geçitte yük treni çarptı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobildeki sürücü ile eşi Saliha Bayram (39) çocukları Eylül (9), Şahin (20) ve baldızı Reyhan (48) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine çağrılan çekici ile otomobil kaldırılırken, yol yapılan çalışmanın ardından tekrardan trafiğe açıldı.

Kazada, yaralanan 5 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.