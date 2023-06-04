Diyarbakır'da Tarihi Mekanlar Hafta Sonu İlgi Odağı Oldu

Diyarbakır'da hafta sonunu fırsat bilenler ve kent dışından gelen yerli turistler, Sur ilçesindeki tarihi mekanları tercih etti. Tercih edilen mekanlar, İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulucami, 4 Ayaklı Minare, Hazreti Süleyman Cami, Kurşunlu Cami, Hasanpaşa Hanı ve Keçi Burcu gibi kentin sembolü haline gelen mekanlar oldu.

DİYARBAKIR'da hafta sonunu fırsat bilenler ve kent dışından gelenler tarihi mekanları doldurdu.

Diyarbakır'da hafta sonunu fırsat bilenler ve kent dışından gelen yerli turistler, Sur ilçesindeki tarihi mekanları tercih etti. Tercih edilen mekanlar, İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulucami, 4 Ayaklı Minare, Hazreti Süleyman Cami, Kurşunlu Cami, Hasanpaşa Hanı ve Keçi Burcu gibi kentin sembolü haline gelen mekanlar oldu. Dicle Üniversitesi'nden mezun olduktan 33 yıl sonra Diyarbakır'a geldiğini söyleyen Nevşehirli Seyit İnal, tarihi surlara uzun yıllar sonra yeniden çıkmanın unutulmaz bir an olduğunu söyledi. İnal, 'Üniversiteyi burada okumuştum. Tekrar ziyarete geldim. 33 yıl sonra çok fazla değişim var. Şehir tamamen değişmiş, büyümüş. Yıllar sonra surlara bir kez daha çıktık. Hazreti Süleyman'a gittik. Kurşunlu Cami'yi gezdik. Dağkapı'ya gittik' dedi.

Arkadaşlarıyla Mersin'den gelen Tuğba Tuna ise kente aşık olduğunu ifade ederek, 'Biz Mersin'den geldik. Diyarbakır'ı çok sevdim ben. Aşık oldum hatta. Kahvaltı yapmak için Hasanpaşa Hanı'na gittik. Çok güzeldi. Kahvaltısı da çok güzeldi ve çok misafirperver bir toplum gerçekten. Herkesin görmesini çok isterim' diye konuştu.

Ordulu Ali Numanoğlu ise herkesin hayatında bir kez de olsa Diyarbakır'ı görmesi gerektiğini kaydederek, şunları söyledi 'Bize göre çok farklı bir kültür ama aynı Karadeniz'de olduğu gibi hoşgörü, misafire önem verme ön planda. Şehrin surları, taş yapıları hayranlık verici. Bütün sokaklar, caddeler, Diyarbakır şehir olarak mükemmel bir mimari yapıya sahip. Çok ilgimizi çekti, çok beğendik. Her insanın ömründe bir kere gelip görmesi gereken bir yer. Tavsiye ederiz. Gayet memnunuz.' (DHA)