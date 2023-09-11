Diyarbakır'da Otomobillerin Üzerine Düşen İş Yerinin Dış Cephe Kaplaması Maddi Hasara Yol Açtı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir iş yerinin dış cephe kaplaması, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan veya ölen olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'da otomobillerin üzerine düşen bir iş yerinin dış cephe kaplaması, maddi hasara neden oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1108'inci sokakta bir iş yerinin dış cephe kaplaması, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Dış cephe kaplaması düştüğü esnada yayanın olmamasıyla ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, kaplamanın otomobillerin üzerine düştüğü an bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR