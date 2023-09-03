Diyarbakır'da Otomobil ve Kamyon Çarpışması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sürücüler gözaltına alındı.