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Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.