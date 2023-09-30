Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Obalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan K. (19) idaresindeki 35 BDS 293 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil