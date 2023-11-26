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Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı, 1 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, yanından geçen başka bir otomobilin tekerine çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.