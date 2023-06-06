Üye Girişi
Haberi Paylaş
Diyarbakır'da Otomobil Nakliye Aracı Gibi Kullanıldı

Diyarbakır'da Otomobil Nakliye Aracı Gibi Kullanıldı

Otomobil Haberleri

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir vatandaş, otomobilini nakliye aracı gibi kullanarak bagaja ve aracın üstüne yüklediği beyaz eşyalarla trafikte kazaya davetiye çıkardı.

Diyarbakır'da bir vatandaş, otomobilini nakliye aracı gibi kullandı. Sürücü, bagaja ve aracın üstüne yüklediği beyaz eşyalarla trafikte kazaya davetiye çıkardı.

Olay, Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa yolu istikametinde yaşandı. Sürücü, otomobilinin bagajına ve üstüne beyaz eşyaları yükleyip trafiğe çıktı.

Nakliye aracı gibi kullanılan otomobil, üstündeki eşyalarla kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk, aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir otomobildeki vatandaşın kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Diyarbakır Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title