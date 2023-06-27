Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarına savruldu: 6 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Batman karayolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Silvan-Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere, İ.S. kontrolündeki 65 EE 839 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Kazada; İ.S., E.S., B.S., H.K.S., Z.S. ve S.S. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve trafik polisleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.