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Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Otomobil Haberleri

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Batman karayolunda meydana gelen otomobil kazasında 6 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araç yol kenarına savruldu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarına savruldu: 6 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Batman karayolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Silvan-Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere, İ.S. kontrolündeki 65 EE 839 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Kazada; İ.S., E.S., B.S., H.K.S., Z.S. ve S.S. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve trafik polisleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Hüseyin İçli - Otomobil

Diyarbakır Batman Otomobil Haberler

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