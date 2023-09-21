Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da Şanlıurfa Bulvarı Tesisler Kavşağı alt geçidinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa Bulvarı Tesisler Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. 33 AS 971 ve 07 MPN 41 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR