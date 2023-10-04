Diyarbakır'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 4 Yaralı
Diyarbakır-Mardin kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır- Mardin kara yolunda açık oto pazarı mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 CJV 126 plakalı otomobil ile 34 DT 2301 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Savrulan otomobil sinyalizasyon direğine çarparak refüje çıktı.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil