Diyarbakır'da otomobil dere yatağına devrildi, sürücü yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil dere yatağına devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, merkez Bağlar ilçesi Yukarı Mollaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan K. idaresindeki 21 ACR 238 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye yatağına devrildi. Durumun 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR